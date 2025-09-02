سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، اليوم (الثلاثاء)، متجاوزًا حاجز 3500 دولار للأونصة، مدعومًا بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتوقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وبحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3487.55 دولار للأونصة، بعد أن وصل إلى ذروته عند 3508.50 دولار في وقت سابق من الجلسة، محققًا مكاسب سنوية بنسبة 32% حتى الآن، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.2% إلى 3557.80 دولار.

وأشار محلل الأسواق المالية في كابيتال.كوم كايل رودا، إلى أن تراجع الأوضاع الاقتصادية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية يعززان جاذبية المعادن الثمينة، مضيفًا أن أزمة الثقة في الأصول المقومة بالدولار، الناتجة عن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تلعب دورًا إضافيًا.

وكان ترمب قد انتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب تأخره في خفض أسعار الفائدة، كما هاجم تجديدات مكلفة لمقر البنك المركزي في واشنطن.

من جهته، دافع وزير الخزانة سكوت بيسينت عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، لكنه أشار إلى أخطاء ارتكبها، مؤيدًا حق ترمب في إقالة عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك بسبب مزاعم تتعلق باحتيال في الرهن العقاري.

ووفقًا لأداة CME FedWatch، يتوقع المتداولون بنسبة 90% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر.

وكان الذهب قد ارتفع بنسبة 27% في 2024، متخطيًا حاجز 3000 دولار للأونصة لأول مرة في مارس، مع تدفق المستثمرين إليه هربًا من عدم اليقين المرتبط بسياسات ترمب التجارية.

ويرى تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، أن أسعار الذهب قد تصل إلى 3600 دولار أو أكثر بحلول نهاية العام إذا نفذ الاحتياطي الفيدرالي خفضًا متعددًا للفائدة، وفي ظل استمرار غياب اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفي أسواق المعادن الأخرى، استقر سعر الفضة الفورية عند 40.64 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1% إلى 1412.95 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1129.52 دولار.