سورية تعود إلى سوق النفط العالمي بتصدير 600 ألف برميل

أعلنت سورية تصدير أول شحنة رسمية من النفط الخام الثقيل منذ 14 عاماً، إذ غادرت ناقلة النفط «نيسوس كريستيانا» ميناء طرطوس، مساء أمس (الإثنين) محملة بـ600 ألف برميل.

وبحسب وكالة «رويترز» أكد مسؤول في وزارة الطاقة السورية أن هذه الشحنة تم بيعها لشركة «بي سيرف إنرجي»، وهي شركة مرتبطة بشركة «بي بي إنرجي» العالمية لتجارة النفط، في إطار صفقة تجارية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد السوري.

وكانت سورية تصدر حوالى 380 ألف برميل يومياً في عام 2010، قبل اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد التي تحولت إلى حرب استمرت نحو 14 عاماً، ودمرت الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد، بما في ذلك إنتاج النفط.

وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي، تعهدت الحكومة الجديدة بإعادة إحياء الاقتصاد السوري، إذ أوضح مساعد مدير النفط والغاز في وزارة الطاقة السورية رياض الجوباسي، أن النفط الخام الثقيل المصدر تم استخراجه من حقول نفطية سورية عدة، دون الإفصاح عن مواقعها.

وتقع معظم الحقول النفطية السورية في الشمال الشرقي، تحت سيطرة السلطات الكردية، التي بدأت بتزويد الحكومة المركزية في دمشق بالنفط في فبراير الماضي.

وخلال الحرب شهدت الحقول النفطية السورية تغييرات متكررة في السيطرة عليها، كما عرقلت العقوبات الأمريكية والأوروبية عمليات التصدير والاستيراد، وبعد إلغاء العقوبات الأمريكية بقرار تنفيذي من الرئيس دونالد ترمب في يونيو الماضي، بدأت شركات أمريكية في وضع خطة شاملة لاستكشاف واستخراج النفط والغاز في سورية.

وفي سياق آخر، وقّعت سورية مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة «دي بي ورلد» لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء طرطوس متعدد الأغراض، بعد إلغاء عقد مع شركة روسية كانت تديره في عهد الأسد.