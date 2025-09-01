بيسنت: ترمب قد يعلن حالة طوارئ للإسكان لمعالجة ارتفاع الأسعار

كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لمجلة واشنطن إكزامينر، اليوم، أن الرئيس دونالد ترمب قد يعلن حالة طوارئ وطنية خاصة بالإسكان هذا الخريف لمعالجة ارتفاع الأسعار وتضاؤل المعروض.من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن العلاقات التجارية بين بلاده والهند ظلت أحادية الجانب لعقود عدة، مشيراً إلى أن واشنطن تستورد كميات ضخمة من السلع من الهند، بينما لا تصدر إليها سوى القليل.وأوضح ترمب في منشور عبر «تروث سوشال»، أن السبب وراء ذلك هو الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها نيودلهي على البضائع الأمريكية، معتبراً أنها كانت «الأعلى بين جميع الدول» وأدت إلى صعوبة دخول المنتجات الأمريكية إلى السوق الهندية.وأشار إلى أن الهند تعتمد بشكل أساسي على روسيا في شراء النفط والمنتجات العسكرية، مقابل اعتماد محدود على الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن نيودلهي عرضت أخيراً إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، لكنه رأى أن الخطوة جاءت متأخرة.ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن بعد على تعليقات ترمب، التي صدرت عقب بدء تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية إجمالية تصل إلى 50% على السلع الهندية.