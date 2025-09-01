بدعم‭ ‬توقعات خفض الفائدة.. الذهب يصعد إلى 3475.72 دولار

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، مستفيدًا من زيادة التوقعات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3475.72 دولار للأوقية، مسجلًا أعلى مستوى منذ 23 أبريل الماضي، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 3546.10 دولار.وكانت أسعار الذهب، قد تداولت قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار بشكل عام وزيادة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة في سبتمبر الماضي إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3413.80 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 يوليو الماضي، وزاد الذهب 3.6% منذ بداية الشهر وحتى الآن. واستقرت أيضًا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3473.80 دولار.