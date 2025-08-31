ارتفاع سابع لأسعار المنازل في أستراليا

واصلت أسعار المنازل في أستراليا ارتفاعها للشهر السابع على التوالي، مدفوعة بتراجع تكاليف الاقتراض ونقص المعروض في المدن الكبرى.وقالت إحدى شركات الاستشارات العقارية في تقرير لها: «إن مؤشر قيمة المنازل ارتفع بنسبة 0.7% في أغسطس، بينما سجلت مدينة بريزبين أعلى زيادة شهرية بواقع 1.2%، في حين ارتفعت الأسعار في سيدني، المؤشر الأبرز في السوق، بنسبة 0.8%».وأضاف التقرير: «دورة النمو تواصل اكتساب الزخم تدريجياً منذ قرار بنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة في فبراير». وأشار أيضاً إلى نمو الأجور الحقيقية، وتحسن ثقة المستهلكين، وانخفاض المعروض من العقارات المعروضة للبيع.وتعد أستراليا من بين أكثر دول العالم غلاءً في أسعار المساكن، ما يفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف، خصوصاً في ظل وصول أسعار الإيجارات إلى مستويات شبه قياسية.وتستهدف الحكومة بناء 1.2 مليون منزل جديد بحلول عام 2029، كما وسعت برنامجاً يتيح للمشترين لأول مرة شراء عقار بدفعة مقدّمة لا تتجاوز 5%.يذكر أن الحكومة الأسترالية أعلنت في وقت سابق، فرض حظر لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.وقالت وزيرة الإسكان الأسترالية، كلير أونيل، لشبكة «سكاي نيوز»: «تعلن الحكومة أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات الموجودة في أستراليا». واصفة الحظر بأنه «خطوة مهمة».وأضافت: «لا يعد هذا حلّاً سحريّاً لأزمة الإسكان، لأنه لا يوجد حل سحري، لكنني أعتقد بقوة أنه في ظل الضغوط السكنية التي يواجهها الأستراليون، يجب أن تركز جميع جهود الحكومة الأسترالية على تأمين الإسكان للأستراليين، وعندما يكون ذلك ممكناً، تيسير امتلاك المنازل لشريحة أكبر من الأستراليين الشباب».