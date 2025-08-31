بعدما عُرف بـ«تأثير شهر 9».. هل ينخفض سعر بيتكوين في سبتمبر؟

من المتوقع أن يُغلق بيتكوين شهر أغسطس على تراجع، وهو أول شهر يشهد انخفاضاً منذ أبريل الماضي؛ ما يُثير مخاوف من تفاقم التراجع مع بداية سبتمبر القادم.وتاريخياً، تراجعت أسعار العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم في شهر سبتمبر بنسبة 67% لدرجة أنها عرفت باسم «تأثير سبتمبر». ومنذ عام 2013، أغلقت بيتكوين على انخفاض في 8 مرات خلال شهر سبتمبر من كل عام على مدى 12 سنة الماضية، مع انخفاض متوسط العوائد بنحو -3.80%، بحسب ما اطلعت عليه «العربية Business».ويميل المتداولون خلال سبتمبر كل عام إلى جني الأرباح بعد ارتفاعات الصيف أو إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية قبل الربع الرابع. ويتماشى هذا التوجه مع مؤشر «ستاندرد آند بوز 500»، الذي سجل منذ عام 1928 متوسط عائد سلبي بلغ 1.2% خلال الشهر نفسه.وغالباً ما يتم تداول بيتكوين بالتزامن مع أصول ذات مخاطر أوسع، وقد يقع ضحية لهذا التراجع الموسمي.ومع ذلك، منذ عام 2013، لم يكن كل سبتمبر أخضر للبيتكوين يأتي إلا بعد أغسطس كارثي، وهو نمط يُشير إلى تفوق البائعين.ويقول المحلل ريكت فينسر:«إن انخفاضاً في سبتمبر لن يحدث هذا العام». مستشهداً بأداء بيتكوين في عام 2017.ويكشف الرسم البياني لعامي 2017 و2025 عن صورة شبه معكوسة. في كلتا الدورتين، انخفض بيتكوين بشكل حاد في أواخر أغسطس، واستقر عند منطقة دعم رئيسية، ثم انعكس صعوداً.ففي عام 2017، مثّل هذا الاختبار الأخير الانهيار الأخير قبل أن يرتفع سعر بيتكوين إلى 20 ألف دولار.وبالتقدم السريع إلى اليوم، يحوم بيتكوين مجدداً بالقرب من مستوى أساسي استمر لعدة أشهر بين 105,000 و110,000 دولار، وهو مستوى قد يكون نقطة انطلاق لموجة صعودية مكافئة أخرى.وتأتي إحدى الإشارات الصعودية المهمة مما يُسمى «التباعد الصعودي الخفي»، ورغم انخفاض سعر بيتكوين، إلا أن مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو مؤشر زخم شائع، لم ينخفض بنفس القدر. وهذا يعني عادةً أن السوق ليست ضعيفة كما يوحي الرسم البياني للسعر، ما يُشير إلى عودة المشترين بهدوء.