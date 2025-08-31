تراجع خامس للنشاط الصناعي في الصين

انكمش النشاط الصناعي في الصين في أغسطس الجاري، مسجلًا خمسة أشهر متتالية من التراجع، وفقًا لمسح رسمي، بعد تمديد الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لمدة 90 يوماً أخرى.وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء: «إن مؤشر مديري المشتريات الصيني في قطاع التصنيع ارتفع من 3.49 في يوليو الماضي إلى 4.49 في أغسطس، ما يشير إلى تباطؤ التراجع عن الشهر السابق».وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.وتعد الصناعة في الصين واحدةً من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها الصينيّون في اقتصادهم، إذ تُعتبر الصين واحدة من أكبر الدول الصناعيّة في القارة الآسيويّة والعالم، ويشكل الناتج المحلي من القطاع مقدار 72.8%؛ حيث تنتج الصناعات التحويلة سنوياً نسبة 44.1% من الناتج الإجمالي، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصاديّة التي قامت بها الحكومة لزيادة نسبة الإنتاج في القطاع بالتعاون مع العديد من الشركات التي تشرف عليها الحكومة المحليّة، وساهم ذلك في استقطاب أصحاب المشاريع الخاصّة، والمستثمرين الأجانب إلى البلاد.