ارتفاعات متتالية لمؤشرات «وول ستريت»

أنهت مؤشرات وول ستريت تعاملات شهر أغسطس الجاري على ارتفاعات شهرية متتالية، رغم التراجع الذي سجلته في آخر جلسة تداول لها، وسط ضغوط من أسهم الذكاء الاصطناعي.وحقق المؤشر داو جونز مكاسب شهرية بنسبة 3.2% هي الرابعة على التوالي، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.91% مواصلاً صعوده للشهر الرابع. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.58% خلال الشهر، ليسجل مكاسب للشهر الخامس على التوالي.وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على انخفاض، متأثرًا بخسائر سجلها سهم «ديل» و«إنفيديا»، إلى جانب أسهم أخرى مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بينما قيّم المستثمرون بيانات التضخم التي أظهرت أن تأثير الرسوم الجمركية بدأ يتسلل إلى الأسعار.وتراجع سهم «ديل»، الذي كان من بين أكبر الخاسرين على المؤشر ستاندرد أند بورز 500، بعد أن ألقت تكاليف التصنيع المرتفعة للخوادم المحسّنة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز المنافسة، بظلالها على توقعات الطلب للشركة.وانخفض سهم إنفيديا لليوم الثالث على التوالي. وجاء التقرير الفصلي لعملاق الذكاء الاصطناعي، دون التوقعات المرتفعة للمستثمرين، لكنه أكد أن الإنفاق المتعلق بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا.وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 خلال التعاملات بنسبة 0.64% ليغلق عند 6460.36 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 1.15% إلى 21455.55 نقطة، ونزل المؤشر داو جونز 0.20% مسجلًا 45546.08 نقطة.