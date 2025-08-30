أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في أمريكا سجل في شهر يونيو الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق.وارتفع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 133 ألف برميل يومياً في يونيو ليصل إلى 13.58 مليون برميل يومياً.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام في ولاية تكساس، التي تتصدر قائمة الولايات المنتجة، ارتفع بمقدار 11 ألف برميل يومياً إلى 5.72 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي.وفي ولاية نيو مكسيكو، ثاني أكبر المنتجين، ارتفع الإنتاج بمقدار 40 ألف برميل يومياً على أساس شهري ليصل إلى 2.24 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2025وارتفع الإنتاج من منطقة الخليج قبالة الشواطئ الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2023، إذ زاد بمقدار 67 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.92 مليون برميل يومياً في يونيو، وفقاً لبيانات الإدارة.وكانت صناديق التحوط قد خفضت رهاناتها الصعودية على خام النفط الأمريكي إلى أدنى مستوى في نحو 18 عاماً، مع تزايد الغموض بشأن السياسات الاقتصادية وتفاقم المخاوف من تخمة في الإمدادات.وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية أن مديري الأموال خفضوا صافي المراكز الشرائية لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 5461 عقداً إلى 24225 عقداً في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس الجاري، وهو المستوى الأدنى منذ يناير 2007. في المقابل ارتفعت المراكز البيعية فقط للخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 شهراً.وللأسبوع الرابع على التوالي، واصل مديرو الأموال تقليص رهاناتهم الصعودية على النفط وسط مخاوف متزايدة من أن السوق تتجه نحو فائض في المعروض مع نهاية العام الحالي، بالتزامن مع استمرار الحرب التجارية في الإضرار بآفاق استهلاك الطاقة.ورغم أن المخاوف من تخمة المعروض تتسم بطابع عالمي، فإن قلق المستثمرين حيال الاقتصاد الأمريكي بدا أقل وضوحاً في مراكز الاستثمار في خام برنت وهو المؤشر المرجعي العالمي لأسعار النفط، فقد زاد مديرو الأموال رهاناتهم الشرائية فقط على مزيج برنت إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بحسب بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» للعقود المستقبلية الأوروبية.