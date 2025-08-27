ألمانيا: اتحاد المصانع يحذر من أزمة بسبب رسوم الجمارك

حذّر الاتحاد الألماني لمصنعي الآلات والمعدات من أن القطاع يواجه أزمة وجودية بعد أن وسّعت الولايات المتحدة نطاق رسومها الجمركية على المعادن.وفي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، قال الاتحاد الصناعي:«إن الرسوم الموسعة أثارت مزيدًا من الغموض في أوساط الصناعة الأوروبية».وكتب رئيس مجموعة الشركات بيرترام كافلات: «إن الضرر الناجم عن الرسوم إلى جانب احتمال زيادتها في الأشهر القادمة، يدفع قطاعات الآلات الرئيسية نحو حافة أزمة وجودية».وتوصل الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اتفاق إطاري في أواخر شهر يوليو الماضي، تُفرض بموجبه رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.ونشر الجانبان مزيدًا من التفاصيل الأسبوع الماضي لكن المفاوضات لا تزال مستمرة، فيما الرسوم في بعض القطاعات لا تزال غير واضحة.وصرح الاتحاد الذي يضم نحو 3600 شركة في أكبر اقتصاد في أوروبا، بأن الخطوة الأمريكية لتوسيع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم رفعت الرسوم إلى أكثر بكثير من مستوى 15% لبعض المنتجات.وفرض ترمب في وقت سابق من العام رسومًا جمركية بنسبة 50% على المعدنين، والأسبوع الماضي وسّعت وزارة التجارة نطاق الرسوم لتشمل مئات المنتجات الأخرى التي تحتوي على مشتقات الصلب والألومنيوم.ونتيجة لذلك تواجه نحو 30%من صادرات الآلات الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآن رسومًا جمركية بنسبة 50% على محتوى المعدن في الآلة، وفقًا لاتحاد الشركات.