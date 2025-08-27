بعد فرض رسوم على الهند.. أسعار النفط ترتفع إلى 67.65 دولار

صعدت أسعار النفط اليوم، متأثرة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية والأثر المحتمل لفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على الهند.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 43 سنتًا، ما نسبته 0.6%، لتصل إلى 67.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.8%، ما يعادل 50 سنتًا، مسجلة 63.77 دولار.وشهدت أسعار النفط استقرارًا بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها منذ أوائل شهر أغسطس الجاري. إذ يراقب المستثمرون عن كثب بدء سريان رسوم جمركية أمريكية جديدة ومشددة على السلع الهندية، وذلك بسبب استمرار الهند في شراء النفط الخام الروسي.وانخفض سعر خام برنت بأكثر من 2% في الجلسة السابقة. ولكنه عاد للتداول الآن بالقرب من 67 دولاراً للبرميل. أما خام غرب تكساس الوسيط، فتجاوز سعره حاجز 63 دولاراً حسب وكالة بلومبرج.كما تستعد الولايات المتحدة لمضاعفة الرسوم الجمركية على بعض البضائع الهندية لتصل إلى 50%. كإجراء عقابي على شرائها النفط من موسكو. ورغم أن هذا المعدل الجديد سيبدأ تطبيقه في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت واشنطن، إلا أن شركات التكرير الهندية المحلية تخطط للحفاظ على معظم حجم مشترياتها من النفط الروسي.