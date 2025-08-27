الصين: انخفاض أرباح الشركات الصناعية الكبرى خلال 7 أشهر

انخفضت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.وأوضحت البيانات، أن الشركات الصناعية التي يبلغ حجم إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان (نحو 2.81 مليون دولار أمريكي) على الأقل، حققت أرباحًا مجمعة قدرها 4.02 تريليونات يوان خلال الفترة المذكورة.وفي يوليو الماضي وحده، انخفضت أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق، حيث تقلص التراجع بواقع 2.8 نقطة مئوية عن الرقم المسجل في يونيو الماضي.ووفقًا للبيانات، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6.8%، متسارعة من المستوى المسجل في يونيو الماضي البالغ 1.4%.ورغم أن بكين رفعت الإنفاق على البنية التحتية، وقدّمت دعماً للمستهلكين إلى جانب سياسة نقدية توسعية تدريجية، فإن ضعف ثقة الشركات والأسر ما زال يضغط على الطلب. كما انكمشت قروض البنوك في يوليو بشكل غير متوقع لأول مرة منذ 20 عاماً، ما يعكس ضعف الإقبال على الاقتراض والتوسع الاستثماري.وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» بمنطقة الصين الكبرى: «إن تصعيد الرسوم الجمركية هذا العام قد يزيد من حدة المنافسة على التكاليف وسط مخاوف فائض الطاقة الإنتاجية، وبالتالي يبقى العبء الأكبر على دعم السياسات لتعزيز الطلب المحلي هذا العام لتعويض هذا التراجع».