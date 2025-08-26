25 دولة تعلِّق خدمات البريد الصادرة إلى أمريكا

أعلن الاتحاد البريدي العالمي في بيان اليوم، أن 25 دولة قرّرت تعليق إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة، في ظلّ تزايد المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية التي ستدخل حيّز التنفيذ عما قريب.وجاء في بيان المنظمة الأممية أن «المستثمرين البريديين للدول الأعضاء الخمس والعشرين سبق لهم أن أخطروا الاتحاد بأنهم علّقوا خدماتهم البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة، خصوصًا بسبب انعدام اليقين المرتبط بخدمات العبور».وعلى صعيد الأسهم العالمية، تراجعت الأسهم الآسيوية والأوروبية بشكل جماعي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقالة ليزا كوك عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، من منصبها.وجاء الإعلان بعد إغلاق التداولات في بورصة «وول ستريت»، حيث محت المؤشرات الرئيسية جزءًا من مكاسبها الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي، عقب تزايد الآمال في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر القادم.وقال ترمب، في رسالة نشرها أمس، عبر منصته «تروث سوشيال»، إنه أقال كوك بسبب مزاعم بارتكابها احتيالاً في الحصول على قروض عقارية.وأغلقت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت للأوراق المالية،، على تراجع، حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية بواقع 27.59 نقطة، أي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 6,439.32 نقطة، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق.