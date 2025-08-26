أسهم اليابان تلامس أدنى مستوى في 14 يوماً

انخفض المؤشر «نيكي» الياباني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين (اليوم)، مع ارتفاع الين. وتراجع «نيكي» بنسبة 1.4% ليصل إلى 42215.57 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 12 أغسطس، كما هبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.19% ليصل إلى 3068.57 نقطة، وفي المقابل، ارتفع الين بنحو0.4% ليصل إلى 147 ينًا مقابل الدولار.وكانت الأسهم الآسيوية قد تراجعت في تعاملات (اليوم)، متتبعة خسائر «وول ستريت»، وسط ضغوط على أسهم التكنولوجيا وترقّب نتائج أرباح «إنفيديا».وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 0.9%، وتراجع مؤشر توبكس بالنسبة ذاتها، فيما فقد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 1%.كما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر سي إس آي 300 الصيني مرتفعًا بنحو 0.1% قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.وفي أستراليا، هبط مؤشر إيه إس إكس 200 بنسبة 0.6% مع ضغوط من أسهم التعدين، في حين انخفض مؤشر نيفتي 50 الهندي 0.7%، وتراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة 0.3%.واستقرت الأسهم الصينية قرب أعلى مستوياتها في سنوات متعددة، إذ ارتفع مؤشرا شنغهاي المركب وسي إس آي 300 بنسبة 0.1% لكل منهما.