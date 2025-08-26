خلال أسبوعين.. ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوياته

ارتفع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%) ليصل إلى (3384.34) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس ليسجل أعلى مستوى له في أسبوعين مع تراجع مؤشر الدولار (0.3%) مقابل سلة من العملات.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%)، ليصل إلى (3432.40) دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) لتصل إلى (38.72) دولار للأونصة، وزاد البلاتين (0.7%) ليبلغ (1352) دولارًا، وصعد البلاديوم (1%) ليسجل (1096.75) دولار.