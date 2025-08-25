ترمب: سنفرض 200% رسوماً جمركية على الصين بسبب نقص المعادن النادرة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على الصين في حال لم تورّد الأخيرة مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة.وقال ترمب في تصريحات صحفية: «الصين تحتكر بذكاء مغناطيسات المعادن النادرة، وأتوقع أن تستغرق الولايات المتحدة نحو عام لتأمين مصادر بديلة لها». وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن».ورجح ترمب زيارة الصين في وقت ما من العام الحالي، مشيرا إلى أن نظيره الصيني شي جين بينج دعاه إلى بكين، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها مهمة للغاية.وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة ستعلق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما إضافية، بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يمدد هدنة الرسوم.وجاء في بيان الوزارة: الصين ستبقي على رسومها الجمركية على السلع الأمريكية عند 10%، وستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأمريكية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في بيان: «نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لمتابعة التوافق المهم الذي تم التوصل إليه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، وأن تسعى لنتائج إيجابية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة».وتسعى القوتان الاقتصاديتان للتوصل إلى اتفاق لخفض التوترات التجارية، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية باهظة على عشرات البلدان.وتوصل الطرفان إلى هدنة مدتها 90 يوما في مايو الماضي، واتفقا الشهر الماضي على إجراء مزيد من المحادثات لتمديدها لما بعد مهلة 12 أغسطس الجاري.وحدد الاتفاق الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية عند 30%، بينما تبلغ نسبة الرسوم التي فرضتها بكين على المنتجات الأمريكية 10%.وبدأ تطبيق الرسوم الجمركية الأعلى على العشرات من شركاء واشنطن التجاريين، بما في ذلك رسوم نسبتها 35% على كندا، اعتبارا من الخميس، في وقت يسعى ترمب لإعادة صياغة التجارة العالمية لتصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي.وأظهرت بيانات رسمية في بكين، أخيرا، أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 6.1% بين يونيو ويوليو الماضيين، بعد أن أحيت الجولة الأخيرة من المحادثات بين البلدين الشهر الماضي الآمال بتوصلهما إلى اتفاق تجاري شامل.