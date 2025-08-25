أسهم أوروبا تتراجع.. «ستوكس 600» تأثر بهبوط «أورستد»

تراجعت الأسهم الأوروبية، بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة، وسط تفاؤل بشأن تيسير السياسة النقدية الأمريكية.وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر «داكس الألماني» بنسبة 0.5%، وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4%، وتأثر المؤشر «ستوكس 600» بهبوط سهم «أورستد» الدنماركية، والذي خسر 15.5%.وكانت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، خلال خطابه في ندوة جاكسون هول، أخيراً، قد ساهمت في ارتفاع الأسهم الأوروبية، في آخر جلسة تداولات لها، وأغلقت عند أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر، بدعم تصريحات باول باحتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم.وفتحت تصريحات باول المجال أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر القادم، كما ألقت الضوء أيضاً على تقارير الوظائف والتضخم التي ستصدر قبل ذلك الموعد.ويتوقع المتداولون الآن باحتمال نحو 90% خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، مقارنة بنحو 75% قبل تصريحات باول.وقال كبير المحللين لدى بنك سويسكوت إيبيك أوزكارديسكايا: «استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، على الأقل كما كان متوقعاً، يثير قدراً كبيراً من الحماس». وأضاف: «عموماً، عندما يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفاً يميل للتيسير، يكون ذلك إيجابياً للسوق المالية العالمية».