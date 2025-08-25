الذهب يهبط من أعلى مستوى.. الأوقية إلى 3364.25 دولار

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا، في ظل صعود تدريجي للدولار، فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية المعدن النفيس.ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3364.25 دولار للأوقية، بعد أن سجل يوم الجمعة الماضية أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس الجاري. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 3409.80 دولار.وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 38.09 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1356.95 دولار، ونزل البلاديوم 0.6% ليسجل 1119.67 دولار.وكانت أسعار الذهب قد نزلت إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الدولار، بينما كان يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول التي عقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أخيراً؛ سعيًا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى3313.51 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس الجاري. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 % إلى 3355.50 دولار.