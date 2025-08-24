يضغط وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل من أجل عقد قمة لتعزيز مكانة ألمانيا كموقع لصناعة الصلب.وقال كلينجبايل: «نحن كحزب اشتراكي ديمقراطي نريد عقد قمة للصلب قريباً، ويجب علينا أن نناقش مع رؤساء الشركات ومجالس العاملين كيف يمكننا تقوية صناعة الصلب، مثلاً من خلال تخفيض أسعار الطاقة».وأشار كلينجبايل إلى ضرورة التوصل إلى حل معقول في النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالصلب، وقال: «المعقول هو رسوم جمركية منخفضة أو حصص مرتفعة، والأمريكيون يعتمدون على جودة فولاذنا، على سبيل المثال في صناعة الطائرات».وكان كلينجبايل، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.يُذْكَر أنه في بداية يونيو الماضي رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50% بعد أن كانت 25% فقط في السابق، كما تم فرض رسوم إضافية على مئات المنتجات المصنوعة من الصلب والألومنيوم.ومن بين 407 فئات من السلع المتأثرة تأتي الدراجات النارية والدراجات الصغيرة وإطارات الأبواب والنوافذ، والمعدات الرياضية، ومركبات الرافعات، وعربات السكك الحديدية.ولا تُعد هذه الرسوم جزءاً من الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيراً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكان ترمب قد لوّح بفرض رسوم أعلى على واردات الصلب، بهدف إجبار الشركات على الإنتاج داخل الولايات المتحدة.