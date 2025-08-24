تراجعت صادرات كوريا الجنوبية من الصلب إلى الولايات المتحدة بنسبة 26% في يوليو الماضي، مقارنة بالعام السابق، وفق جمعية التجارة الدولية الكورية «كيتا».وبحسب بيانات «كيتا»، انخفضت قيمة شحنات الصلب الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة إلى 283 مليون دولار الشهر الماضي مقابل 382 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.وسجلت القيمة أدنى مستوى لها في أربع سنوات وأربعة أشهر، منذ مارس 2021، فيما انخفضت صادرات يوليو بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 194 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2023.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن أخيراً، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 15% على الواردات من كوريا الجنوبية في إطار اتفاق يخفف، في الوقت الراهن، التوتر مع حليف آسيوي رئيسي وأحد أكبر عشرة شركاء تجاريين لبلاده.وجاء الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه بعد وقت قصير من لقاء ترمب بمسؤولين كوريين جنوبيين في البيت الأبيض، في خضم سلسلة من التصريحات الخاصة بالسياسات التجارية قبل موعد نهائي حدده ترمب.وحدد ترمب الأول من أغسطس الجاري موعدا لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الأمريكية من مجموعة من الدول. وكانت الواردات من كوريا الجنوبية، وهي قوة تصديرية رائدة لرقائق الكمبيوتر والسيارات والصلب، ستخضع لرسوم جمركية 25%.وكتب ترمب على تروث سوشيال: «يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة قد توصلت لاتفاقية تجارية شاملة وكاملة مع جمهورية كوريا».وذكر الرئيس الأمريكي أن كوريا الجنوبية وافقت على استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع يختارها ترمب، وشراء ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات طاقة أخرى.وبعد إعلان ترمب، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ أن اتفاقية الرسوم الجمركية التي أبرمتها بلاده مع الولايات المتحدة ستضع كوريا الجنوبية على قدم المساواة أو حتى أفضل مقارنة بغيرها من الدول.