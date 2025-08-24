أعلن سفير بكين لدى واشنطن شيه فنغ، أن الحمائية الأمريكية تقوض التعاون الزراعي مع الصين، محذراً من تحميل المزارعين ثمن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد إجراءات واشنطن للحد من مشتريات الخصوم الأجانب للأراضي الزراعية.وقال شيه، وفقاً لنص خطاب نشرته السفارة الصينية: «من البديهي أن الحمائية متفشية، ما يلقي بظلاله على التعاون الزراعي بين الصين والولايات المتحدة».وصرح شيه، في خطابه خلال فعالية لصناعة فول الصويا في واشنطن، بأن الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين انخفضت بنسبة 53% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مع انخفاض بنسبة 51% في فول الصويا.وقال شيه: «المزارعون الأمريكيون، مثل نظرائهم الصينيين، مجتهدون ومتواضعون، ولا ينبغي أن تُختطف الزراعة بفعل السياسة، ولا ينبغي أن يُجبر المزارعون على دفع ثمن حرب تجارية».وأكد السفير الصيني، أن الزراعة مجال تعاون واعد وركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. وقال: «الصين تتمتع بميزة نسبية في المنتجات كثيفة العمالة، بينما تتفوق الولايات المتحدة في السلع كثيفة الاستخدام للأراضي من خلال الإنتاج الآلي واسع النطاق».وفي الشهر الماضي، صرّح وزير الزراعة الأمريكي بروك رولينز، بأن واشنطن ستحدّ من مشتريات الأراضي الزراعية من قبل «الخصوم الأجانب»، بمن فيهم الصين.وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، أنها طردت 70 باحثاً متعاقداً أجنبياً بعد مراجعة للأمن القومي تهدف إلى تأمين إمدادات الغذاء الأمريكية من الخصوم، بما في ذلك الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.ورفض شيه المخاوف الأمريكية، قائلاً: «يمتلك المستثمرون الصينيون أقل من 0.03% من الأراضي الزراعية الأمريكية، فمن أين يأتي ادعاء تهديد الأمن الغذائي الأمريكي أصلاً».يُذكر، أن الصين فرضت في مارس الماضي رسوماً جمركية تصل إلى 15% على منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 21 مليار دولار، رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة. ومددت واشنطن وبكين هذا الشهر هدنة تجارية لمدة 90 يوماً؛ ما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية من خانة العشرات على سلع كل منهما.