أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في آخر جلسة لها، وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق، مع إقبال المستثمرين على الأسهم بعد أن ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، خلال خطابه في ندوة جاكسون هول. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 96.73 نقطة بما يعادل 1.52% إلى 6466.55 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 396.22 نقطة أو 1.88% إلى 21496.54 نقطة، فيما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 841.14 نقطة أو 1.88% إلى 45626.64 نقطة.فيما أغلقت الأسهم الأوروبية، في آخر جلسة لها، عند أعلى مستوى لها في أكثر من 5 أشهر، بدعم تصريحات باول باحتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.4%، بفارق أقل من 1% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، وحقق المؤشر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. كما أغلقت معظم البورصات الأوروبية على ارتفاع.وفتحت تصريحات باول المجال أمام خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر القادم، كما ألقت الضوء أيضاً على تقارير الوظائف والتضخم التي ستصدر قبل ذلك الموعد.ويتوقع المتداولون الآن باحتمال يقارب 90% خفض أسعار الفائدة في سبتمبر القادم، مقارنة بنحو 75% قبل تصريحات باول.وقال كبير المحللين لدى بنك سويسكوت إيبيك أوزكارديسكايا: «استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الآن لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، على الأقل كما كان متوقعاً، يثير قدراً كبيراً من الحماس». وأضاف: «عموماً، عندما يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفاً يميل للتيسير، يكون ذلك إيجابياً للسوق المالية العالمية».وتصدرت قطاعات التعدين المكاسب بارتفاعها 1.6%، لتقتفي أثر أسعار النحاس التي بلغت أعلى مستوى لها في أسبوع عقب تصريحات باول. وزادت أسهم السيارات 1.4%، وأسهم السفر والترفيه 1.3%. في المقابل، سجل قطاع التأمين أكبر انخفاض، إذ تراجع بنسبة 0.6%.