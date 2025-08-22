أعلنت كندا، اليوم (الجمعة)، نيتها رفع العديد من الرسوم الجمركية التصعيدية المفروضة على السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى إظهار حسن النية وإعادة إحياء المحادثات التجارية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة «رويترز»، ستبقى الرسوم على السيارات والصلب والألمنيوم الأمريكية قائمة في الوقت الحالي. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن هذه الخطوة.

وأسهم الإعلان في ارتفاع قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.5%، إذ سجل 1.3837 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 11:05 صباحاً، أي ما يعادل 72.27 سنت أمريكي.

تأتي الخطوة في سياق المحادثات المستمرة منذ أشهر بين كندا والولايات المتحدة لتطوير علاقة اقتصادية وأمنية جديدة، لكن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.

وكان كارني قد أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، وهي الأولى منذ يونيو، ووصفتها الحكومة الكندية بأنها «محادثة بناءة».

وتعد هذه الخطوة محاولة لتخفيف التوترات التجارية بين البلدين، اللذين تربطهما شراكة اقتصادية هي الأكبر من نوعها عالمياً، إذ يتبادلان سلعاً وخدمات بقيمة 2.5 مليار دولار يومياً.