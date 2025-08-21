أظهرت بيانات اليوم (الخميس) أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بمقدار 7.6% على أساس سنوي في أول 20 يومًا من أغسطس بفضل الأداء الجيد في قطاعي أشباه الموصلات والسيارات.

وبلغت قيمة الصادرات 35.5 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 من الشهر الجاري، بالمقارنة مع 33 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية.

وارتفع المتوسط اليومي لقيمة الصادرات بنسبة 7.6% على أساس سنوي إلى 2.45 مليار دولار خلال الأيام العشرين الأولى من هذا الشهر، وبلغ عدد أيام العمل 14.5 يوم هذا العام بدون تغيير عن العام السابق.

وزادت الواردات بنسبة 0.4% على أساس سنوي إلى 34.7 مليار دولار في الفترة المذكورة مما أدى إلى فائض تجاري قدره 800 مليون دولار.

وبحسب القطاع، قفزت الصادرات من أشباه الموصلات بنسبة 29.5% على أساس سنوي إلى 8.71 مليار دولار خلال أول 20 يومًا من أغسطس، وارتفعت صادرات السيارات والسفن بنسبتي 21.7% و28.9% إلى 2.77 مليار دولار و2.3 مليار دولار على التوالي.

وتراجعت صادرات المنتجات البترولية والأجهزة المحمولة بنسبتي 3.9% و11.6% على التوالي.

وحسب الوجهة، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي إلى 5.03 مليار دولار متأثرة بالرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والسيارات.

لكن ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.7% إلى 6.99 مليار دولار، كما زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وفيتنام وتايوان بنسب 0.1% و9.6% و59.1% على التوالي.

وفي يوليو، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.9% على أساس سنوي إلى 60.8 مليار دولار، وذلك بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، على الرغم من مخطط الرسوم الجمركية الأمريكية.