ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، بينما حدّ تراجع أسهم التكنولوجيا والدفاع من المكاسب. وصعد المؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2%، مسجّلاً أعلى مستوى إغلاق له منذ أكثر من خمسة أشهر.مع ذلك، تراجعت معظم البورصات الرئيسية في أوروبا، إذ انخفض المؤشر «داكس» الألماني 0.6%، في حين حقق المؤشر البريطاني «فاينانشال تايمز 100» مستوى قياسياً غير مسبوق وأغلق مرتفعاً 1.1%.وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.8% في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2024، متماشياً مع توقعات بنك إنجلترا.ومن بين القطاعات، قادت أسهم شركات الأغذية والمشروبات الموجهة للمستهلكين المكاسب، بارتفاع 2.3%، بقيادة سهم «نستله» الذي صعد 3.6%، تلاه قطاع السلع الشخصية والمنزلية الذي ارتفع 1.4%.وقال كبير محللي الأسهم في «مورنينغ ستار» مايكل فيلد: «حتى إذا انتهت الحرب، فهناك دورة إعادة تخزين ضخمة ستستمر حتى تتمكن الدول من تجديد أسلحتها، وهو ما سيُبقي هذه الشركات في العمل لفترة طويلة».وأضاف: «السوق تُخطئ أحياناً في تقييمها للقطاع، كما هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى 0.5%، متأثرة بعمليات بيع مكثفة في الولايات المتحدة على خلفية المخاوف من فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي والضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة».وينصبّ التركيز هذا الأسبوع على ندوة «جاكسون هول» السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، إذ من المقرر أن يتحدث رئيس البنك جيروم باول وعدد من نظرائه من البنوك المركزية العالمية.وارتفع المؤشر «ستوكس 600» بنحو 10.2% منذ بداية العام، مدفوعاً بتوقعات بزيادة الإنفاق في الاتحاد الأوروبي، والتحول إلى الأصول الأوروبية في النصف الأول من 2025، إلى جانب آمال خفض الفائدة الأمريكية.