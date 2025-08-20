ارتفعت علاوة سعر السكر الأبيض مقارنةً بالسكر الخام إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث عززت مشتريات باكستان الطلب على هذا المُحلي المُكرر.كما ارتفعت العقود الآجلة للسكر الأبيض بنسبة 2.6% لتصل إلى 490 دولاراً للطن في لندن، رافعةً علاوة السعر إلى 125 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». ويُعدّ فرق السعر عاملاً رئيسياً في تحديد ما إذا كانت المصافي تُعالج السكر الخام، حيث تُعتبر المستويات التي تزيد على 100 دولار مربحة.وتجري السوق دراسةً مُعمّقة للكميات التي تلتزم باكستان بشرائها، بعد أن طرحت البلاد مناقصةً لشراء 200 ألف طن من السكر الأبيض المُكرر الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تشهد إمدادات السكر الأبيض شحاً بدءاً من الربع الرابع وحتى العام القادم، وفقاً لكلاوديو كوفريج، كبير المحللين في «كوفريج أناليتكس».وقال كوفريج: «لا تزال باكستان محركاً رئيسياً للطلب على السكر الأبيض، مما يدفع أسعاره إلى الارتفاع باستمرار». وأضاف: «يبدو أن عقد ديسمبر يبدو متفائلاً في ظل ندرة المعروض».وارتفع سعر السكر الأبيض بنسبة 2.3% ليصل إلى 488.60 دولار للطن في لندن، وارتفع سعر السكر الخام بنسبة 1.2% في نيويورك.