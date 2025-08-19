استقر الدولار أمام العملات الرئيسية، وسط دعم من التطورات الجيوسياسية في الأسواق العالمية.وارتفع مؤشر الدولار 0.31% إلى 98.122، واستقر اليورو عند 1.1667 دولار، مرتفعاً 0.06% حتى الآن في التعاملات الآسيوية.وسجل الدولار 147.835 ين ياباني، دون تغير يذكر عن مستوى التعاملات في الولايات المتحدة مساء أمس. وارتفع الدولار الأسترالي 0.6495 مقابل العملة الأمريكية 0.1% في التعاملات المبكرة. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.59245 دولار.وزاد الجنيه الإسترليني 0.1% عند 1.351 دولار، بعد أن انتعش من أدنى مستوى لنطاقه المسجل على مدار الأسبوع الماضي.يأتي ذلك فيما ارتفع الدولار أمام العملة الصينية، مسجلاً 7.1359 يوان لكل دولار، بارتفاع قدره 37 بيباً عن مستواه أمس، والذي كان 7.1322 يوان.وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية.يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.