كشف معهد «إيفو» للأبحاث الاقتصادية نتائج مسحه ربع السنوي لآراء خبراء الاقتصاد، الذي شمل خبراء من جميع أنحاء العالم.وأوضح المعهد، أنه من المتوقع أن يظل التضخم العالمي مرتفعاً في عام 2025، بحسب ما ورد في مسح أجرته مؤسسة بحثية ألمانية رائدة، تتوقع ارتفاع أسعار المستهلك حول العالم بنسبة 4% في المتوسط.وأفاد المعهد، أن التوقعات بشأن معدلات التضخم على المديين القصير والطويل، ما زالت مستقرة نسبياً على المستوى العالمي.وظلت التوقعات بشأن التضخم لعام 2025 دون تغيير بالمقارنة مع الربع السابق، إلا أنها تتفاوت بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، ومن المتوقع أن يبلغ أدنى معدل في أوروبا الغربية بنسبة 1.8%. وفي أمريكا الشمالية وشمال أوروبا وأوقيانوسيا، من المتوقع أن تكون معدلات التضخم أعلى قليلاً لتراوح نسبتها بين 2.7% و3.1%. يذكر، أن معهد إيفو للبحوث الاقتصادية هو مؤسسة بحثية مقرها ميونيخ. وإيفو هو اختصار لعبارة المعلومات والبحث، وهي من أكبر مراكز الأبحاث الاقتصادية في ألمانيا، تقوم بتحليل السياسة الاقتصادية، وتشتهر بمؤشر إيفو الشهري لمناخ الأعمال في ألمانيا.