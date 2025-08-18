ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، إن مشتريات الهند من النفط الخام الروسي تمول حرب موسكو في أوكرانيا ويتعين وقفها.ويترقب المتعاملون أيضاً مؤشرات من اجتماع منتظر في وقت لاحق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عاماً.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً، بما يعادل 0.3%، إلى 66.05 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط 28 سنتاً، أو 0.45%، إلى 63.08 دولار للبرميل.وجددت تعليقات نافارو المخاوف إزاء تدفقات الإمدادات. وقال نافارو: «تعمل الهند كغرفة مقاصة عالمية للنفط الروسي، إذ تحول النفط الخام المحظور إلى صادرات عالية القيمة مع منح موسكو الدولارات التي تحتاج إليها».وقال المحلل لدى «إس.إي.بي» أولي هفالبي، إن التصريح أثار بعض الاهتمام بالشراء في السوق. وسيجتمع ترمب مع زيلينسكي في الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش، ثم مع قادة أوروبيين آخرين في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.ويترقب المستثمرون أيضاً تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، في اجتماع جاكسون هول هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.