كشفت بيانات شركة تحليلات تكبّد مستثمرين خسائر تبلغ نحو 3.7 مليار دولار في يوليو، بعدما انهارت أسهم سبع شركات صينية صغيرة مدرجة في بورصة ناسداك بأكثر من 80% خلال بضع جلسات تداول، عقب حملات ترويج مكثفة عبر مجموعات واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بحسب ما نشره موقع «العربية. نت»وقال محللون: «إن ما جرى يحمل سمات واضحة لعمليات «الضخ والتفريغ» أو Pump and Dump التي تقوم على تضخيم أسعار الأسهم بشكل مصطنع قبل أن تُباع بشكل مفاجئ لتحقيق أرباح على حساب المستثمرين الآخرين».وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد كشف في يوليو الماضي ارتفاعاً في الشكاوى المتعلقة بعمليات الاحتيال عبر التلاعب بأسعار الأسهم بنسبة 300% على أساس سنوي، محذراً من أن المحتالين يستهدفون المستثمرين على وسائل التواصل منتحلين صفة وسطاء ماليين أو محللين بارزين.وعلى صعيد التداولات، استقرت الأسهم الأمريكية عند افتتاح التعاملات، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركات التجزئة، ومشاركة أعضاء الفيدرالي في ندوة «جاكسون هول» في وقت لاحق هذا الأسبوع. واستقر مؤشر «داو جونز» الصناعي عند 44,973 نقطة.وظل مؤشر «إس آند بي 500» دون تغيير يُذكر عند 6,448 نقطة، واستقر «ناسداك» المركب عند 21,617 نقطةوارتفع سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 4.8% إلى 54.36 دولار، عقب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام «ويجوفي» لعلاج التهاب الكبد الدهني المصحوب بخلل أيضي.ويترقب المستثمرون صدور نتائج أعمال كبرى شركات التجزئة الأمريكية هذا الأسبوع، وعلى رأسها «وول مارت» و«تارجت»، للبحث عن مؤشرات حول مرونة الإنفاق الإستهلاكي في الولايات المتحدة.