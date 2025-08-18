أكد رئيس الوزراء الصيني «لي تشيانغ» أن بلاده ستواصل تعزيز الاستهلاك المحلي وحماية سبل معيشة المواطنين، بما يدعم استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الصيني.وقال «لي» خلال اجتماع مجلس الدولة الصيني: «إن السلطات تسعى لتحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ 5%، مؤكدًا ضرورة الاستجابة للتحديات المختلفة».وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن الهدنة التجارية المؤقتة بين واشنطن وبكين التي تم تمديدها الأسبوع الماضي، حالت دون تجدد التوترات بين البلدين في الوقت الراهن.وأكد «لي» ضرورة تعزيز الاستهلاك المحلي وتحفيز القوة الشرائية للصينيين، من خلال إزالة العديد من القيود وتعزيز نمو قطاعات محددة مثل الخدمات.كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لدعم استقرار سوق الإسكان، بالإضافة إلى بذل جهود أكبر لتعزيز التوظيف وضمان تحسين سبل المعيشة.يذكر أن الصين قد أعلنت في وقت سابق، أن سعار المستهلك في الصين خلال شهر يوليو الماضي، مع انحسار الضغوط الانكماشية، وذلك في ظل تعهد الحكومة باحتواء المنافسة المفرطة.وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ظل دون تغيير عن مستواه قبل عام. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ يشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%. وأنهى التضخم سلسلة تراجعات استمرت أربعة أشهر في يونيو، ليتحول إلى الارتفاع.