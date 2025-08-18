ارتفعت أسعار الذهب بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أسبوعين، مدعومة بانخفاض عوائد السندات الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين لبحث اتفاق سلام مع روسيا.

وسجل الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 3348.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، اليوم (الإثنين)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الأول من أغسطس.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 3394.90 دولار.

وأوضح تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»، أن الذهب شهد ضغوطاً في بداية اليوم، لكنه تمكن من الانعكاس صعوداً مع دخول المشترين عند مستوى 3,330 دولاراً كفرصة استثمارية، مدعوماً بانخفاض عوائد السندات الأمريكية بعد ارتفاعها يوم الجمعة.

ومن المقرر أن ينضم قادة أوروبيون إلى زيلينسكي لإجراء محادثات مع ترمب.

وأضاف «ووترر» أن تحركات السوق محدودة في الوقت الحالي في انتظار الاجتماعات المرتقبة في البيت الأبيض هذا الأسبوع مع عودة زيلينسكي إلى واشنطن.

في الوقت نفسه تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

ويترقب المستثمرون أيضاً الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.

وتتوقع استطلاعات رأي أن يعلن الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو الأول هذا العام، مع احتمال خفض آخر بنهاية 2025.

وفي أسواق المعادن الأخرى ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1% إلى 38.02 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1336.79 دولار، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1113.52 دولار.