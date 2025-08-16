أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم التجارة الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بدأ بالارتفاع في عهد إدارة ترمب، وإن كان رمزياً في طبيعته، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 20%.وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترمب عقب محادثات مصغّرة في ولاية ألاسكا: «مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة، بدأ حجم التجارة الثنائية بالارتفاع، وإن كان رمزياً في طبيعته، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 20%، لدينا العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك».ولم تسفر القمة التي حظيت باهتمام كبير بين الرئيسين الأمريكي ترمب، والروسي بوتين أمس، عن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو إعلان هدنة، على الرغم من أن الزعيمين وصفا المحادثات بأنها مثمرة.وخلال ظهورهما لفترة وجيزة أمام وسائل الإعلام عقب الاجتماع الذي استمر نحو ثلاث ساعات في ألاسكا، قال الزعيمان إنهما أحرزا تقدّماً في قضايا غير محددة دون ذكر تفاصيل.وقال ترمب، وهو يقف أمام خلفية مكتوب عليها (السعي لتحقيق السلام): «أحرزنا بعض التقدم، لا اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق».وفي أعقاب القمة، قال ترمب لشون هانيتي من شبكة فوكس نيوز إنه سيرجئ فرض رسوم جمركية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي بعد إحراز تقدّم مع بوتين، لكنه لم يأتِ على ذكر الهند، وهي مشترٍ آخر رئيسي للنفط الروسي، وقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إجمالية بنسبة 50% على سلعها، منها 25% بسبب مشتريات النفط من روسيا.