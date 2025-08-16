أطلقت الحكومة الأسترالية مشروعاً للطاقة الخضراء في منطقة نالاربور بولاية أستراليا الغربية بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، يهدف إلى إنتاج نحو 3.5 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الأسواق العالمية.ويتضمن المشروع إنشاء مرافق لتوليد الطاقة من الشمس والرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 50 غيغاواط، بما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10 ملايين طن سنوياً.وأكد وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين أن المشروع يأتي في إطار التزام أستراليا بالتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة المتجددة العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على خيارات الطاقة النظيفة في الأسواق الآسيوية والأوروبية. وأشار الوزير إلى أنه يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز موقع أستراليا كمصدر عالمي للطاقة النظيفة.يذكر أن القطاع الخدمي يسيطر على الاقتصاد في أستراليا، إذ يُمثل 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به نحو 79.2% من الأيدي العاملة. وتعتبر المنطقة الشرق آسيوية (بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا وآسيا الشمالية الشرقية) من أهم الوجهات التصديرية، إذ مثلّت نحو 64% من وجهة الصادرات، كما حازت أستراليا على ثامن أعلى قيمة إجمالية تقديرية للموارد الطبيعية، بقيمة 19.9 تريليون دولار.