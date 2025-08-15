استقرت الأسهم العالمية اليوم (الجمعة) بالقرب من مستوياتها القياسية في انتظار محادثات في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل مع توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي ذروة تاريخية خلال الجلسة، ليصبح آخر مؤشرات وول ستريت الرئيسية التي تصل إلى قمة جديدة.

وفيما تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك متأثرين بهبوط أسهم التكنولوجيا والمرافق والماليات، ارتفع داو جونز بنسبة 0.09%، بينما انخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.25%، وناسداك بنسبة 0.36%.

وفي أوروبا، وصلت الأسهم إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر قبل أن تتراجع، مدعومة بموسم أرباح إيجابي إلى حد كبير. واستقر مؤشر STOXX 600 الأوروبي عند 0.08%.

وعلى الصعيد العالمي، استقر مؤشر MSCI العالمي مرتفعاً بنسبة 0.05% عند 952.34، قريباً من الذروة القياسية البالغة 954.21 المسجلة الأربعاء.

وأعلن البيت الأبيض أن لقاء ترمب وبوتين سيُعقد الساعة 11 صباحاً بتوقيت ألاسكا (19:00 بتوقيت غرينتش)، مع آمال الرئيس الأمريكي بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، رغم الشكوك حول نجاح المحادثات.

وأشار ترمب إلى إمكانية عقد قمة ثانية تشمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا سارت المحادثات بشكل جيد.

واستقرت أسعار السندات الحكومية الأوكرانية عند 55 سنتاً للدولار، ما يعكس استمرار التوترات.

وفي سوق السندات، انخفضت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار 0.9 نقطة أساس إلى 3.73%، بينما ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 4.297%.

وفي سوق العملات، ضعف الدولار بنسبة 0.64% مقابل الين الياباني إلى 146.82، وبنسبة 0.35% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.805، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.57% إلى 1.1712 دولار.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني نمواً سنوياً بنسبة 1.0% في الربع من أبريل إلى يونيو، متجاوزة توقعات المحللين.

وانخفضت أسعار النفط، حيث هبط خام برنت بنسبة 0.79% إلى 66.32 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.89% إلى 63.45 دولار.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.17% إلى 3,341.26 دولار للأونصة، وصعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.22% إلى 3,342.70 دولار.

كما استقرت أسواق العملات المشفرة بعد أن سجلت البيتكوين مستوى قياسياً عند 124,480.82 دولار الخميس، لكنها انخفضت بنسبة 0.35% إلى 117,531.48 دولار.