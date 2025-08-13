أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين.وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام زادت 3 ملايين برميل لتصل إلى 426.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس الماضي، مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 275 ألف برميل.وأضافت أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 45 ألف برميل.وأشارت البيانات إلى أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 56 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، بينما تراجعت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.5 نقطة مئوية لتسجل 96.4%.كما أظهرت الأرقام أن مخزونات البنزين انخفضت 792 ألف برميل إلى 226.3 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع قدره 693 ألف برميل.أما مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، فقد ارتفعت 714 ألف برميل إلى 113.7 مليون برميل، وهو ما يتماشى تقريباً مع التوقعات بزيادة قدرها 725 ألف برميل.وذكرت الإدارة أن الواردات الصافية من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي بمقدار 699 ألف برميل يومياً.