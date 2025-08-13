أظهرت بيانات نهائية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الإسباني، اليوم، أن التضخم في أسعار المستهلكين ارتفع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر في شهر يوليو الماضي، بسبب تكاليف الكهرباء والنقل.وسجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بنسبة 7.2%، بعد زيادة بنسبة 3.2% في يونيو الماضي. وكان هذا أعلى معدل منذ مارس يتوافق مع تقديرات أولية.وارتفع معدل التضخم الموحد للاتحاد الأوروبي أيضاً ليصل إلى 7.2% من 3.2% قبل شهر. وجاء هذا الرقم متوافقاً مع التقدير الذي صدر في 30 يوليو. وزاد التضخم الرئيسي الذي يستثني أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة إلى 3.2% من 2.2%.وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.0%، كما كان متوقعاً، لكن عكس زيادة 7.0% في يونيو.يذكر أن اقتصاد إسبانيا هو الـ13 على مستوى العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الإسمي، كما يعد واحداً من أكبر اقتصادات العالم من خلال تعادل القوة الشرائية. وإسبانيا عضو في كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية وتمتلك اقتصاداً رأسمالياً مختلطاً.ويعد الاقتصاد الإسباني (بناءً على إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الإسمي) خامس أكبر اقتصاد في أوروبا، بعد ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، والرابع في منطقة اليورو.