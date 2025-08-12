أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، اليوم، أن صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين منذ بداية موسم 2025-2026 في شهر يوليو الماضي أقل من نصف حجمها قبل عام، إلا أن عدم وجود بيانات فرنسا، أكبر منتج في الاتحاد الأوروبي، أثر على البيانات الأشمل.وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين لموسم 2025-2026 حتى 10 أغسطس الجاري 1.43 مليون طن، مقارنة مع 1.11 مليون طن قبل أسبوع، وبانخفاض بلغ 56% عن العام الماضي.وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من الشعير حتى الآن في الموسم الحالي 1.1 مليون طن، مقارنة مع 0.95 مليون طن في الأسبوع السابق وبانخفاض بنسبة 4% عن الفترة نفسها من موسم 2024-2025.وقالت المفوضية: «إن بيانات صادرات فرنسا من الحبوب غير مكتملة منذ بداية عام 2024، كما أن بيانات التصدير الخاصة ببلغاريا وأيرلندا غير مكتملة منذ بداية السنة التسويقية 2023-2024».وقد يظهر أثر عدم وجود البيانات الفرنسية على بيانات التصدير الرسمية للاتحاد الأوروبي بنحو أكبر هذا الموسم، فمن المتوقع أن يؤدي انتعاش إنتاج القمح الفرنسي إلى تعزيز صادرات البلاد بعد تراجع الشحنات في الموسم الماضي بسبب ضعف المحصول.وأظهرت بيانات المفوضية أن رومانيا هي أكبر مصدر للقمح اللين في الاتحاد الأوروبي بواقع 0.96 مليون طن حتى الآن، تليها ألمانيا بتصدير 0.17 مليون وبلغاريا بمقدار 0.13 مليون.أما الواردات، فبلغ حجم الذرة المشحونة إلى الاتحاد الأوروبي هذا الموسم حتى الآن 0.99 مليون طن ارتفاعاً من 0.70 مليون في الأسبوع السابق وانخفاضاً 66% عن العام الماضي.