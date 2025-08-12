شهدت أسعار النفط انخفاضا ملحوظا في التعاملات الآسيوية، (الإثنين)، مواصلة خسائر الأسبوع الماضي التي تجاوزت 4%، حيث يترقب المستثمرون نتائج المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

وسجل خام برنت انخفاضا بقيمة 62 سنتا، أي بنسبة 0.93%، ليصل إلى 65.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:31 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، بنسبة 1.08%، ليصل إلى 63.19 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز».

ويأتي الانخفاض وسط توقعات بإمكانية رفع العقوبات المفروضة على النفط الروسي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن لقاء مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس بألاسكا للتفاوض حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتزايدت الضغوط الأمريكية على روسيا، مع احتمال تشديد العقوبات إذا فشلت المحادثات.

وأشار سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة «إس إس ويلث ستريت» للأبحاث في نيودلهي، إلى أن فشل المفاوضات قد يدفع الأسواق نحو ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وكان ترمب قد حدد يوم الجمعة الماضي موعدا نهائيا لروسيا، التي بدأت حربها في أوكرانيا عام 2022، لقبول السلام وإلا ستواجه دول مشترية لنفطها عقوبات ثانوية، كما تضغط واشنطن على الهند لتقليص مشترياتها من النفط الروسي.

ووفقا لتقديرات شركة «إنرجي أسبكتس»، اشترت المصافي الهندية بالفعل 5 ملايين برميل من خام غرب تكساس لشهر أغسطس، مع إمكانية شراء 5 ملايين برميل إضافية حسب نتائج المناقصات، و5 ملايين أخرى لشهر سبتمبر.

وتأتي هذه التطورات في ظل رسوم جمركية جديدة فرضها ترمب على عشرات الدول، بدأت الخميس الماضي، ما يثير مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة التضخم.

وانخفض برنت بنسبة 4.4% الأسبوع الماضي، بينما تراجع غرب تكساس بنسبة 5.1%.

وتشير بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني إلى انخفاض أسعار المنتجين في يوليو أكثر من المتوقع، مع استقرار أسعار المستهلكين، ما يعكس ضعف الطلب المحلي واستمرار عدم اليقين التجاري.