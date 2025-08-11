أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، أن الذهب لن يخضع لرسوم جمركية، لكنه لم يخُض في التفاصيل.وقال في بيان نُشر على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: «لن تُفرض رسوم جمركية على الذهب».وكان مسؤول بالبيت الأبيض أعلن أن الإدارة الأمريكية تخطط لتوضيح ما وصفها بمعلومات مغلوطة بشأن رسوم استيراد سبائك الذهب، وسط حالة من الضبابية شهدت توقف بعض المستوردين عن استقبال واردات في الولايات المتحدة، بعد قرار نُشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على الإنترنت، أخيراً، قد أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة، الأكثر تداولاً في الولايات المتحدة، رسوماً جمركية وفقاً لبلد المنشأ، في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس.وقال المسؤول بالبيت الأبيض: «إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب، لتوضيح المعلومات المضللة بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى».ويرتبط قرار إدارة الجمارك بتقييم الإدارة في 31 يوليو الماضي للرسوم على سبائك الذهب القادمة من سويسرا، أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب.وقالت إدارة الجمارك إن الرمز الجمركي الصحيح للنظام المنسق المُستخدم عند توريد سبائك الذهب بوزن كيلوغرام وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة، وهما الحجمان الأكثر تداولاً في سوق العقود الآجلة الأمريكية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500 وليس 7108.12.10ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط ضمن قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة في أبريل، ولم تُدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة.وأفادت الجمعية السويسرية لمصنّعي وتجار المعادن النفيسة في بيان أن التوضيح ينطبق على أي دولة تورد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة.