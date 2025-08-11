رغم ارتفاع عدد المسافرين في المطارات الألمانية بنسبة 2.8% في النصف الأول من هذا العام، لا يزال قطاع الطيران التجاري في ألمانيا يعاني من مشكلات، بحسب الاتحاد الألماني للطيران.وذكر الاتحاد أن إجمالي عدد المسافرين في المطارات الألمانية خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 99.4 مليون مسافر، لكنه لا يزال أقل بنسبة 16% تقريباً عن مستوى ما قبل جائحة كورونا الذي سجل في عام 2019. وفي الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع عدد المسافرين بنسبة 10%.وأشار رئيس الاتحاد الرئيس التنفيذي لشركة «يورو وينغز» للطيران ينس بيشوف إلى أن ألمانيا متأخرة في ذلك عن الدول الأوروبية الأخرى، عازياً ذلك إلى ارتفاع الضرائب والرسوم، وقال: «العواقب واضحة في كل مطار تقريباً في ألمانيا، وشركات الطيران تسحب طائراتها من الخدمة وتنشرها في دول أوروبية أخرى بتكاليف أكثر تنافسية».ووفقاً لحسابات الاتحاد، نقلت شركات طيران منخفضة التكلفة، مثل «رايان إير»، و«إيزي جيت»، نحو طائرة من بين كل 3 طائرات كانت متمركزة سابقاً في ألمانيا إلى خارج البلاد منذ عام 2019. ومن أصل 190 طائرة، لم يتبق من أسطولها في ألمانيا سوى 130 طائرة.وذكر الاتحاد أن هذا لا يقلل من الربط الدولي لألمانيا فحسب، بل يسبب أيضاً خسائر اقتصادية بالمليارات. وأوضح الاتحاد أن كل طائرة تقوم برحلات متوسطة المدى تدعم نحو 170 وظيفة، وتساهم بنحو 70 مليون يورو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.ولتحقيق مسار أوروبي نموذجي، قال بيشوف: «يجب خفض الرسوم الحكومية البالغة نحو 35 يورو لكل راكب إلى النصف». وأضاف: «خطة الحكومة الألمانية لخفض ضريبة الطيران في عام 2026، التي تخلت عنها، كانت سترسل إشارة مهمة لشركات الطيران».