أعربت الصين اليوم عن أملها في أن تسعى الولايات المتحدة إلى نتائج «إيجابية»، قبل يوم على انتهاء هدنة تجارية توصّل إليها البلدان الشهر الماضي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في بيان: «نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لمتابعة التوافق المهم الذي تم التوصل إليه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، وأن تسعى لنتائج إيجابية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة».وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أصدر أخيراً أمراً تنفيذيّاً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية 25% على الواردات من الهند، لتضاف إلى رسوم جمركية 25% أُعلن عنها سابقاً.وتنذر هذه الخطوة بمزيد من التعقيدات في العلاقات الأمريكية الهندية، وتأتي بعد وقت قصير من إعلان مصدر حكومي هندي أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيزور الصين لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات في وقت لاحق من الشهر الجاري.وتشهد العلاقات الأمريكية الهندية أكبر أزمة منذ سنوات بعد أن باءت المحادثات مع نيودلهي بالفشل في إبرام اتفاق تجاري.من جهتها، أعلنت الحكومة في الهند أنها تأسف لقرار أمريكا بشأن فرض رسوم جمركية إضافية، وأكدت أنها ستعمل على حماية مصالحها الوطنية بعد الإجراء الذي اتخذته واشنطن.وتعد الهند تاسع أكبر شريك تجاري لأمريكا، حيث تذهب 18% من صادرات الهند إلى الولايات المتحدة.