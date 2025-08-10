انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%، محققة أدنى مستوى لها منذ عام 2017؛ بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند حظر تصدير الأرز.وبلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، 375.50 دولار للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض قدره 26% عن أواخر العام الماضي، وذلك بعد أن بدأت الهند -أكبر مصدر في العالم- في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في سبتمبر الماضي.وانخفض مؤشر أسعار الأرز العالمي للأمم المتحدة بنسبة 13% هذا العام، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، ما يمثل تراجعاً حاداً عن أوائل العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات.وسجل إنتاج الأرز في الهند العام الماضي رقماً قياسياً. والمحصول الذي زرع أخيراً سيكون محصولاً قياسياً آخر.وقال مدير مركز دراسات الزراعة والتنمية المستدامة في جامعة البروفيسور جاياشانكار تيلانجانا الزراعية الحكومية ساماريندو موهانتي: «الأمر بهذه البساطة: هناك مخزون كبير جداً».وأضاف كبير المحللين في رابوبانك أوسكار تيجاكرا: «إن التحول في سياسة الهند أواخر العام الماضي، عقب حصاد قياسي في موسم 2023-2024 أدى إلى تضخم مخزونات الحكومة، كان السبب الرئيسي للانخفاض الحاد في الأسعار».