نقلت صحيفة ليزيكو الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو قوله إن المفاوضات بشأن إلغاء عطلتين وطنيتين يجب أن تنتهي بحلول 30 سبتمبر القادم على أقصى تقدير، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد طرق لتقليص العجز المتكرر في موازنة الدولة.

وقدم بايرو، وهو أحد محاربي الديون المتحمسين منذ فترة طويلة ويقود حكومة أقلية تواجه الكثير من التحديات السياسية، الاقتراح الذي تصدر العناوين الرئيسية في يوليو الماضي، عندما حدد سلسلة من تدابير خفض العجز بقيمة 43.8 مليار يورو (51 مليار دولار) العام القادم بهدف خفض ديون فرنسا.

وذكرت الصحيفة أنه وفقاً لوثيقة داخلية، طلب رئيس الوزراء من مسؤولين حكوميين ونقابات وهيئات أخرى إبلاغه بما إذا كانوا يريدون إجراء مفاوضات مفتوحة بحلول الأول من سبتمبر القادم.

وأوضح بايرو ضمن اقتراح الموازنة الأحدث أنه يريد إلغاء عطلة يوم الاثنين التالي ليوم عيد القيامة، وعطلة عيد النصر في أوروبا؛ الأمر الذي أدى إلى احتجاج أحزاب من اليسار واليمين المتطرف.
