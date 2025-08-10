أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنها ستُصدر قريباً سياسة جديدة توضح أن واردات سبائك الذهب لن تخضع للرسوم الجمركية، وذلك بعد أن أثار قرار سابق بفرض رسوم عليها حالة من الجدل في الأسواق.وفي رد الأسواق على الأخبار المتعلقة بفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب، حذّر خبراء أنها ستُخلّف عواقب وخيمة وتقلبات حادة في الأسواق، وهو ما حدث يوم الجمعة الماضية، عندما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى مستوى غير مسبوق، قبل أن تتراجع.من جانبه قال بنك «جي بي مورغان» إن الحكومة الأمريكية نظرت إلى معدن الذهب كسلعة فقط ولم تأخذ بالحسبان كونه أصلاً ماليّاً يتم تداوله.أما موقع «Metals Daily» فذكر أن التقلبات الحادة في العقود الآجلة للذهب كبدت خسائر بالمليارات، فيما قالت مجموعة «DWS» إن فرض رسوم جمركية على الذهب سيغير القواعد بشكل جذري على تداول السلع.من جانبه، أعلن بنك غولدمان ساكس أنه لا يتوقع أن يتم فرض رسوم جمركية على الذهب، مبقياً على توقعاته للأسعار عند 3,700 دولار للأوقية بنهاية 2025، و4,000 دولار في منتصف 2026.وكان قرار قد نُشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على الإنترنت، أخيراً، أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة الأكثر تداولاً في الولايات المتحدة رسوماً جمركية، وفقاً لبلد المنشأ، وذلك في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس.يذكر أنه يوجد أكثر من 1.1 تريليون دولار من سبائك الذهب في خزائن لدعم التداول في نيويورك ولندن وحدهما، ويُخزن الكثير منها لدى تجار رئيسيين مثل «جي بي مورغان» و«HSBC».