يعتزم البيت الأبيض إصدار أمر تنفيذي لتوضيح موقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على سبائك الذهب، بعدما تسبب قرار فرض رسوم على نوع واسع التداول من المعدن النفيس، بصدمة في سوق السبائك.ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس ترمب اقترحت إصدار توضيح بأن واردات سبائك الذهب لا ينبغي أن تخضع للرسوم الجمركية، بعد أن فاجأت الحكومة الأمريكية التجار بقرار إخضاعها للرسوم.وكشف بنك غولدمان ساكس في مذكرة بحثية، أنه لا يزال يفترض عدم فرض رسوم جمركية على الذهب؛ نظراً لعدم وجود أية مؤشرات على فرضها فعلياً منذ دخول نسبة الرسوم الجمركية المضادة البالغة 10% حيّز التنفيذ في شهر أبريل الماضي.وأبقى البنك على توقعاته لأسعار الذهب في المعاملات الفورية بلندن عند 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025، و4000 دولار بحلول منتصف 2026.وفي آخر جلسة لها، قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى مستوى غير مسبوق، بعد قرار نُشر على موقع الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أشار إلى أن واشنطن قد تفرض رسوم استيراد خاصة بكل بلد على سبائك الذهب الأكثر تداولاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تعكر صفو سلاسل الإمداد العالمية للمعدن.لكن العقود الآجلة للذهب قلّصت مكاسبها، بعد أن قال مسؤول: «إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب لتوضيح المعلومات الخاطئة حول الرسوم الجمركية على سبائك الذهب».وكانت صحيفة «فايننشال تايمز»، نشرت في وقت سابق، أن هيئة الجمارك وحماية الحدود صنفت السبائك بوزن كيلوغرام واحد أو 100 أوقية برمز جمركي يخضع للرسوم.ويتناقض قرارها مع توقعات القطاع بإعفاء هذه السبائك من الرسوم الجمركية التبادلية التي فرضها الرئيس، بما في ذلك رسوم بنسبة 39% على السلع من سويسرا، وهي مُصدّر رئيسي للمعدن النفيس.وسجّلت العقود الآجلة للذهب، مستوى قياسياً مرتفعاً، خلال آخر تعاملات لها، بعد أن فاجأت الولايات المتحدة سوق السبائك العالمية بهذا القرار.