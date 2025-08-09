أظهرت بيانات من الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة أن الواردات إلى الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع في شهر يونيوالماضي، إذ أثّر القلق إزاء تغيير سياسات الرسوم الجمركية على تجار التجزئة، مما قاد لمخاوف تتعلق بتقلص الخيارات أمام المتسوقين.وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي دخلت فيه العديد من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيز التنفيذ هذا الأسبوع. واعتباراً من الـ7 من أغسطس الجاري، صارت الرسوم الجمركية تراوح بين 10% و50%، وتواجه الهند والبرازيل وسويسرا بعضاً من أعلى المعدلات.ومنذ إعلان رسوم أساسية بنسبة 10% فيما أُطلق عليه «يوم التحرير» في أبريل الماضي، عدّل ترمب الرسوم الجمركية مرات عدة. وأدّت هدنة مؤقتة مع الصين في مايو إلى خفض الرسوم الجمركية إلى 30%، لكن زيادات جديدة استؤنفت في يوليو.وبالأرقام، تعاملت الموانئ الأمريكية التي يغطيها تقرير الاتحاد الوطني للموانئ مع 1.96 مليون حاوية مقاس 20 قدماً أو ما يعادلها في يونيو الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 8.4% على أساس سنوي، لكنه يمثل في الوقت نفسه ارتفاعاً بنسبة 0.7% عن مايو.وكان هذا الانخفاض أكبر من توقعات الاتحاد الوطني للموانئ التي أصدرها قبل شهر، إذ كان قد توقّع آنذاك أن تستقبل الموانئ 2.06 مليون حاوية مكافئة في يونيو، بزيادة قدرها 5.9% عن مايو، وبانخفاض قدره 3.7% على أساس سنوي.علاوة على ذلك، من المتوقع مبدئياً أن يكون حجم البضائع المستوردة عبر الموانئ الرئيسية للحاويات في الولايات المتحدة في نهاية عام 2025 أقل بنسبة 5.6% عن حجمها عام 2024، وفقاً لتوقعات الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة.