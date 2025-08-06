أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، تراجعا بأكثر من المتوقع لمخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في أول أغسطس الجاري بواقع 3 ملايين برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 7.7 مليون برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا تراجعا بمقدار 1.1 مليون برميل فقط.وفي ظل التراجع الذي تجاوز المتوقع، أصبح المخزون 423.7 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.وأفادت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 600 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 16% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.