شهدت أسواق الأسهم الآسيوية تباينًا في أدائها خلال التعاملات مع تحركات هامشية لغالبية المؤشرات، في حين سجّلت الأسهم الأسترالية ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات قوية بخفض وشيك في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.وارتفع مؤشر «إس آند بي/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 8,827.40 نقطة، مع تنامي توقعات الأسواق بأن يتجه بنك الاحتياطي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، خصوصاً بعد أن فاجأ الأسواق سابقًا بقرار التثبيت.وفي بقية الأسواق الآسيوية، جاءت التحركات متباينة، حيث ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.5%، كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1%.وفي المقابل، انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.2%، وتراجع مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 0.1%.وفي الصين، استقر مؤشر شنجهاي المركب دون تغير يذكر، بينما سجل مؤشر سي إس آي 300 انخفاضًا طفيفًا، بينما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4% خلال جلسة الثلاثاء.وفي الهند، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Nifty 50 بنسبة 0.2%، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي)، اليوم سعر الفائدة الرئيس دون تغيير، عند 5.50%، محافظًا على موقفه «المحايد»، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات السوق وسط استقرار التضخم الأساس.