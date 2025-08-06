تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع صعود الدولار قليلًا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن تعيينين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3376.01 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3431.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1313.94 دولار، وانخفض البلاديوم 1 % إلى 1164.15 دولار.